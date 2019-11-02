Lösemiyi 4 kez yendi

Zeynep Topçu, daha 9 yaşındaydı. 2016'da lösemiye yakalanan küçük kızın hastalığı tam 4 kez tekrarladı. Ancak o hayata sımsıkı sarıldı. Lösemiyi 2 kez kemoterapi 2 kez de ilik nakliyle yenmeyi başardı. '4 kez lösemiyi yenen kız' olarak kanser hastalarına umut aşılayan Zeynep, büyüyünce doktor olmak istediğini açıkladı.
- Yaşam
- 02.11.2019
- Gazete
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