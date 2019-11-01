Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.11.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 14:34

ayağa kalkmıştı! 'de yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

'in Karşıyaka ilçesinde yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Dün, da yayınlanan nun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı


Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen yavrusunun tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.T (26) olduğu tespit edildi.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Dün, da yayınlanan nun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
tevfik tevfik

ne yapalım engelliyse ,tecrit edin bunu ,yine bir canlıyı öldürmeden .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSosyal medya ayağa kalkmıştı! İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri