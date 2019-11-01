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  • 01.11.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 22:39

Diyanet tarihleri açıkladı! ne zaman başlayacak? 2020 çekilecek?

Hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı ve kura tarihleri açıklandı. Peki, başlayacak? 2020 çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi. Böylece vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak sorusu yanıt bulmuş oldu.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.

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