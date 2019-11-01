Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi. Böylece vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak sorusu yanıt bulmuş oldu.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.