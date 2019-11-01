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Askere gidene tazminat verilir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda okurumuzdan gelen "Askere gideceğim. alabilir miyim?" sorusunu yanıtladı.

Askere gidene tazminat verilir
Askere gideceğim. Kıdem tazminatı alabilir miyim?
1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde nın hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı olarak bilgi verilmektedir. Aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrası kısmında ise, askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildirdikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır. Askerlik sevk belgesini eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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