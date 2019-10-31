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  • 31.10.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 23:14

Fethiye'deki spor salonu inde baba-oğul tutuklandı

'nın Fethiye ilçesinde, spor salonu işletmecisi Riyad Reşat Özkan'ın (26) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat A. ve oğlu A., tutuklandı. Olayın ardından Özkanın yakınları in kan davası nedeniyle işlendiği iddia ederken, tutuklanan baba ve oğlun bu suçlamayı reddettiği öğrenildi.

8 yıl önce ölmemek için kaçmıştı! Flaş iddia

Olay, 28 Ekim'de, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesinde, Riyad Reşit Özkanın 2 yıldır işlettiği spor salonunda meydana geldi. Amatör boksörlük de yapan Özkana, salona giren saldırgan tarafından tabancayla ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Özkan, kanlar içinde yığılırken, saldırgan salonun önünde bekleyen otomobile binip, kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkan, Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Özkan, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

BAŞKA BİR OTOMOBİL KİRALARKEN YAKALANDILAR
Çalışma kapsamında, saldırganın bulunduğu otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat A., oğlu A. Ve T.S.nin gittiği de tespit edildi. 3 kişi, burada kiraladıkları başka bir otomobille kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından bugün öğlen saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye girdi. Şüphelilerden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN DAVASI İDDİASI
Öte yandan, aslen Erzurumlu olan Özkan'ın kan davası nedeniyle 8 yıl önce memleketinden ayrıldığı ve Fethiye'de yaşamaya başladığı belirlendi. Özkan'ın yakınları in kan davası güden aile fertleri tarafından işlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Tutuklanan baba oğlun kan davası suçlamasını reddettiği ancak cinayet nedenine ilişkin de bilgi vermediği öğrenildi.

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