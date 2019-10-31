Sezen tekrar öldü

İzmirli Sezen Zambak (23), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Mezuniyet belgesini almak için okula gitti. Traktörün altında kalarak can verdi. Genç kızın ölümüne yol açan traktör sürücüsü Vehbi B.'nin (46), yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Ancak ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. Bu karar, vicdanları titretti. Zambak Ailesi'nin avukatı Turan Aras, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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