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Sezen tekrar öldü

(23), 'ni bitirdi. Mezuniyet belgesini almak için okula gitti. Traktörün altında kalarak can verdi. Genç kızın ölümüne yol açan traktör sürücüsü Vehbi B.'nin (46), yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Ancak ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Sezen tekrar öldü
İzmirli Sezen Zambak (23), 'ni bitirdi. Mezuniyet belgesini almak için okula gitti. Traktörün altında kalarak can verdi. Genç kızın ölümüne yol açan traktör sürücüsü Vehbi B.'nin (46), yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Ancak ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. Bu karar, vicdanları titretti. Zambak Ailesi'nin avukatı Turan Aras, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.



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