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  • 31.10.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:43

'de feci ! Karayolu kilitlendi...

Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Maltepe'de feci kaza! D-100 Karayolu...

Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Adem Çatak yönetimindeki içinde 10 kişi bulunan Beykoz Belediyesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı.

Servis aracı çarpmanın etkisiyle yan bir şekilde durdu. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hareket kabiliyeti olmayan midibüs için Büyükşehir Belediyesi'nden vinç getirildi. D-100 Karayolu'nda kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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