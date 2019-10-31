Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.10.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:27

'da sağanak yağış! 'de bir evi su bastı

'de sağanak nedeniyle bir evde su baskını yaşandı. Bölgeye gelen belediye ekipleri, taşan kanalizasyonlarda temizlik çalışması yaptı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

İstanbul'da sağanak yağış!

'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle 'de bir evi su bastı



Sağanak nedeniyle Sarıyer'de bazı rögar kapaklarının taşması nedeniyle yollarda su birikintiler oluştu.

Yağış sebebiyle Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokağı'ndaki bir evi de su bastı.

Bölgeye gelen belediye ekipleri, taşan kanalizasyonlarda temizlik çalışması yaptı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da sağanak yağış! Sarıyer'de bir evi su bastı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri