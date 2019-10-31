Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.10.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 23:04

'de eşekten düşen kişi ağır yaralandı

'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, eşekten düşen , ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eşekten düştü, ağır yaralandı

Bayramiç'te eşekten düşen ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşlu köyünde meydana geldi. Ramiz Akgün (52), eşeği ile tarladan eve dönüşe geçti. İddiaya göre yoldan geçen bir araçtan ürken eşek, sahibi Akgün'ü üzerinde düşürdü. Köylüler tarafından yolda yaralı olarak bulunan Akgün, özel bir araçla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Burada ilk tedavisi yapılan Akgün, ardından Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Akgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÇanakkale'de eşekten düşen kişi ağır yaralandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri