Rebiülevvel ayı nedir? Evvelki bahar anlamına gelen Rebiülevvel ayı, İslam alemi tarafından 29 Ekim'de idrak edilmeye başlandı.. İçerisinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu barındıran Rebiülevvel ayı, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Peki, 2019 Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar neler? 2019 Mevlid Kandili ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl 29 Ekim - 27 Kasım tarihleri arasında idrak edilecek.

Müslümanların önem verdiği günlerden olan, dualarla ve ibadetlerle ihya edilen Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor ve dualar ediyor.

2019 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Bu sene Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR EDİLİR?

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.