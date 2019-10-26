2020 dini günler takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, manevi yükseliş ve bağışlanma ayları olan üç ayların 2020 yılında ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 kandil günleri ne zaman?

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.