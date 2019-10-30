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  • 30.10.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 13:50

'da feci kaza! Otomobil köprüden uçtu

Seydişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç 5 metre yükseklikteki köprüden araziye uçarak takla attı. Otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Konya'da feci kaza! Otomobil köprüden uçtu

'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup, araziye ters düşen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı ile yanındaki eşi Fatma (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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