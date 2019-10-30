2020 yılında en fazla kaç gün tatil yapılacak? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar, şimdiden önümüzdeki yıl için tatil planlarını yapmaya başladılar. Bu nedenle, 2020 yılında resmi ve dini bayram tatillerinin hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 yılında en fazla kaç gün tatil yapılacak? 2020 resmi tatiller hangi gün olacak? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

2020 YILINDA EN FAZLA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştıkları kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.