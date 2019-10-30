İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışmaya yol açtı. Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. İBB, Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine 1 Kasım'a kadar süre tanıdı. Vatandaşlar, teknelerin bölgenin simgesi haline geldiğini, kaldırılmasını istemediklerini söyledi. İBB ise 'sadelikten uzaklaştı' gerekçesini öne sürdü.
- Yaşam
- 30.10.2019
- Gazete
Balık-ekmek bitiyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışmaya yol açtı. Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti.
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