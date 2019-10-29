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  • 29.10.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 23:49

ne zaman idrak edilecek? 2019 yılı ?

Bugün itibariyle Rebiülevvel ayının başlamasının ardından İslam alemi için son derece önemli olan 'nin tarihi de merakla araştırılmaya başlandı. Mevlid Kandili bu yıl da ibadetler ve dualarla geçirilecek. Bu nedenle "2019 yılı idrak edilecek?" sorusu bu nedenle şu sıralar büyük bir merakla sorgulatılıyor. Peki, ? İşte cevabı...

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Müslüman alemi için son derece önemli olan 'nin idrak edileceği tarih şu sıralar arama motorlarında araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2019 yılı ? İşte merak edilen detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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