Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında neler yapılmalıdır? İşte faziletleri

Hicri takvime göre, Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı idrak ediliyor. Bu kapsamda Rebiülevvel ayının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bugün Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, 2019 yılında 29 Ekim Salı günü başladı.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl 29 Ekim itibarıyla başladı. Rebiülevvel ayı 27 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Müslümanların önem verdiği günlerden olan, dualarla ve ibadetlerle ihya edilen Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor ve dualar ediyor.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALIDIR?

Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak vazife boy abdesti almaktır. Boy Abdesti esnasında Yarabbi! "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.

İLK GECE NAMAZI

Akşam namazından sonra iki rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz'e yüz kere: ''Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Ve Barik Ve Sellim Bi-Rahmetike Ya Er-Hamur Rahimin '' diye Salavat-ı Şerif'e okunur.