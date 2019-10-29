Aydın'ın Efeler ilçesinde polis memuru Atilla D. (44), bir AVM'de karşılaştığı ve iddiaya göre kendisine borcu bulunan Ahmet B.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla vurdu. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orta Mahallede bulunan bir AVM'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla D., iddiaya göre alacaklı olduğu Ahmet Barut ile AVM'de karşılaştı. Atilla Durmuş ile Ahmet B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis memuru Atilla D., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında beylik tabancası ile Ahmet B.'ye bir el ateş etti. Ahmet B. kanlar içinde yere yığılırken, Atilla D. bu kez silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

YARALILAR TEDAVİ ATINA ALINDI

Panik ve korkunun yaşandığı AVM'de güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ahmet B. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Atilla D. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'de olay yerine gelerek bilgi aldı.