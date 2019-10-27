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Yok böyle silah

merkezli 10 ilde silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 4'ü 'nde görevli polis, toplam 32 kişi dün adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve silah parçaları emniyette sergilendi. Şüphelilerin ürettiği anahtarlık şeklindeki 2 mermi kapasiteli silahı ise herkesi şoke etti.

Yok böyle silah
İstanbul merkezli 10 ilde silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 4'ü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli polis, toplam 32 kişi dün adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve silah parçaları emniyette sergilendi.

Şüphelilerin ürettiği anahtarlık şeklindeki 2 mermi kapasiteli suikast silahı ise herkesi şoke etti.

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