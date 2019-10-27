6 bilen çıkmayınca 3 milyon 427 bin 16 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 7 bin 271 lira, 4 bilenler 95 lira, 3 bilenler ise 13 lira alacak.



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