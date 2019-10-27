Bugünkü
Takvim

3.4 milyon devretti | Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmayınca 3 milyon 427 bin 16 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 7 bin 271 lira, 4 bilenler 95 lira, 3 bilenler ise 13 lira alacak. İşte 2019 tarihli sonuçları...

3.4 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 3 milyon 427 bin 16 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 7 bin 271 lira, 4 bilenler 95 lira, 3 bilenler ise 13 lira alacak.

4-6-21-29-30-47

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSayısal Loto 3.4 milyon devretti | 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri