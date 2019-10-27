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Mübaşirlikten avukatlığa

'daki 'nde beş yıl mübaşirlik yapan (36), zabıt katipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından 'ni kazandı. Mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Özev, " her aşamasında bulundum, hakim de olacağım" dedi.

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