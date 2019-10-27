Mübaşirlikten avukatlığa

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde beş yıl mübaşirlik yapan Müslüm Özev (36), zabıt katipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Özev, "Yargılamanın her aşamasında bulundum, hakim de olacağım" dedi.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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