Cimri koca fazla kusurlu

Adana'da bir çift, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme, boşanmalarına hükmetti. Karar temyize gitti. Yargıtay, eşine para vermeyen kocanın 'cimri' davranışlarıyla kusurlu olduğuna dikkat çekti. Yapılan bu hareketin, kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti. Yoksulluk nafasını da yükseltti.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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