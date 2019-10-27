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Cimri koca fazla kusurlu

'da bir çift, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. , boşanmalarına hükmetti. Karar temyize gitti. , eşine para vermeyen kocanın 'cimri' davranışlarıyla kusurlu olduğuna dikkat çekti. Yapılan bu hareketin, kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti. Yoksulluk nafasını da yükseltti.

Cimri koca fazla kusurlu
Adana'da bir çift, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. , boşanmalarına hükmetti. Karar temyize gitti. , eşine para vermeyen kocanın 'cimri' davranışlarıyla kusurlu olduğuna dikkat çekti. Yapılan bu hareketin, kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti. Yoksulluk nafasını da yükseltti.

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