Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.10.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 23:24

'da kan donduran olay! Sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusunu öldürüp bahçeye gömdü!

'de, , sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu 'ı (85) 'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.

Kan donduran olay! Sevgilisini taciz eden...

'da kan donduran olay. İddiaya göre, zanlı sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği ile pikniğe gitme bahanesiyle 'de buluştu ve 'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü.

Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da kan donduran olay! Sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusunu öldürüp bahçeye gömdü!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri