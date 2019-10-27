Aşırı doz öldürdü

Antalya'da önceki gece Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Burak B, arkadaşı Y.C.Y'nin evine uğradı. İkili uyuşturucu kullanıp yattı. Dün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y, Burak B'nin hareketsiz yattığını fark edince ambulans çağırdı. Kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı. Burak B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü, bu nedenle karın bölgesine çip taktırdığı ortaya çıktı.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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