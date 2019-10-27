Bugünkü
Takvim

Aşırı doz öldürdü

'da önceki gece öğrencisi B, arkadaşı Y.C.Y'nin evine uğradı. İkili kullanıp yattı. Dün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y, Burak B'nin hareketsiz yattığını fark edince ambulans çağırdı. Kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı.

Aşırı doz öldürdü
'da önceki gece Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Burak B, arkadaşı Y.C.Y'nin evine uğradı. İkili kullanıp yattı. Dün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y, B'nin hareketsiz yattığını fark edince ambulans çağırdı. Kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı. Burak B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü, bu nedenle karın bölgesine çip taktırdığı ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAşırı doz öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri