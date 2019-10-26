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  • 27.10.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 00:19

'da yıldırım isabet eden evde çıktı, baba-oğul öldü

'un Yağlıdere ilçesinde, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan da Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldırım düşen evde yangın çıktı: 2 ölü

'un Yağlıdere ilçesinde, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan da Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetti.

Olay, saat 21:30 sıralarında ilçeye bağla Sınır köyü Fındıcak Mahallesinde meydana geldi. Sağanagın etkili olduğu ilçede Ahmet Çil'e ait tek katlı eve yıldırım isabet etti. Düşen yıldırımın etkisiyle evde yangın çıktı.



Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine köye ve Yağlıdere Belediyeleri'ne ait itfaiye ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda yanan evden Ahmet ve Osman Çil'in cansız bedenine ulaştı. Yangın söndürülürken, baba- oğlun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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