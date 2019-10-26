Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama....

26 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 4-6-21-29-30-47