Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.10.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 21:23

26 Ekim MPİ çekiliş sonuçları belli oldu! İşte sonuçları...

Bayilerden oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Peki, Sayısal Loto’da haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 26 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

26 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama....

26 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonucu: 4-6-21-29-30-47

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri26 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri