Antalya'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden Arife Yıldırım (4.5) ABD'den getirilen ilaçlar sonrası Teslime Yıldırım'ın hasret kaldığı 'Anne' kelimesini dile getirdi. Yıldırım, kızının ilk kez anne dediğini söyledi. Hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade etti. Herkesi kızı için verilecek yardım konserine davet eden Yıldırım, "Sizler için bir bilet, Arifem için bir nefes" dedi. Şarkıcı Cem Belevi, Arife için 26 Ekim'de Expo 2016 alanında konser verecek.
- Yaşam
- 25.10.2019
- Gazete
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