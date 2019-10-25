Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaşın 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor.
100 yaşını aşan birçok kişinin olduğu Gölköy'de yaşayanlar, organik beslenmenin ömrü uzattığını söyledi. İşte köydekilerin uzun yaşam sırları:
GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANI
Fikri Uludağ: Yumurta, su, tereyağının yanında her türlü bitkiyi de kullanıyorlar ve biz de yiyoruz.
Cemal Çiçek: 72 yaşındayım. Bizim suyumuz çok güzel, kaliteli yemek yiyoruz. Süt, yoğurt, peynir, bal yiyorum. Dolması, pancarı, turşusu, yoğurdu, sütü buranın meşhurdur. Hiç doktora gitmedim.
Osman Ateş: 100 yaşındayım. Uzun ömrünü organik yiyeceklerle beslenmeye borçluyum. Süt, yoğurt, bal, turşu, yumurta gibi yiyecekler yedim. Şimdi kendim bunları yapamazsam da burada alıyorum.
BİR ASIRLIK HAYATLAR
Mehmet Özmen: 102 yaşındayım. Yiyeceklerimizi bahçede yetiştiriyoruz. Bu da ömrümüzü uzatıyor. Doğal bal, yağ bunlar hep dolapta durur ve hepsi doğaldır.
İlçede kadınlarla birlikte doğal makarna yaptıklarını ifade eden Birgül Çayır, "Hep doğal bir şekilde kendi ellerimizle yapıyoruz. Genellikle insanlar doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Bize kalırsa uzun yaşamın sırrı bu doğal beslenmeden geliyor. Yoğurt ve süt ürünleri burada çok tüketilir. İnsanlar o yüzden uzun ömürlü olabilir" açıklamasında bulundu.
ORTALAMA ÖMÜR 82 YIL
Mısır, karalahana, bal ve fındık yiyor.
Yoğurt ve süt ürünleri tüketiyor.
Stresten uzak bir yaşam sürüyor.
Neredeyse hiç hasta olmuyor.
Ortalama 82 yıl yaşıyor.
100 yaşını aşan birçok kişinin olduğu Gölköy'de yaşayanlar, organik beslenmenin ömrü uzattığını söyledi. İşte köydekilerin uzun yaşam sırları:
GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANI
Fikri Uludağ: Yumurta, su, tereyağının yanında her türlü bitkiyi de kullanıyorlar ve biz de yiyoruz.
Cemal Çiçek: 72 yaşındayım. Bizim suyumuz çok güzel, kaliteli yemek yiyoruz. Süt, yoğurt, peynir, bal yiyorum. Dolması, pancarı, turşusu, yoğurdu, sütü buranın meşhurdur. Hiç doktora gitmedim.
Osman Ateş: 100 yaşındayım. Uzun ömrünü organik yiyeceklerle beslenmeye borçluyum. Süt, yoğurt, bal, turşu, yumurta gibi yiyecekler yedim. Şimdi kendim bunları yapamazsam da burada alıyorum.
BİR ASIRLIK HAYATLAR
Mehmet Özmen: 102 yaşındayım. Yiyeceklerimizi bahçede yetiştiriyoruz. Bu da ömrümüzü uzatıyor. Doğal bal, yağ bunlar hep dolapta durur ve hepsi doğaldır.
İlçede kadınlarla birlikte doğal makarna yaptıklarını ifade eden Birgül Çayır, "Hep doğal bir şekilde kendi ellerimizle yapıyoruz. Genellikle insanlar doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Bize kalırsa uzun yaşamın sırrı bu doğal beslenmeden geliyor. Yoğurt ve süt ürünleri burada çok tüketilir. İnsanlar o yüzden uzun ömürlü olabilir" açıklamasında bulundu.
ORTALAMA ÖMÜR 82 YIL
Mısır, karalahana, bal ve fındık yiyor.
Yoğurt ve süt ürünleri tüketiyor.
Stresten uzak bir yaşam sürüyor.
Neredeyse hiç hasta olmuyor.
Ortalama 82 yıl yaşıyor.
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