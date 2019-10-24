Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.10.25 00:10:09 36.4765 28.7067 1.8 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.10.25 00:06:46 36.4573 28.7155 8.6 -.- 4.6 4.6 AKDENIZ REVIZE01 (2019.10.25 00:06:46)

2019.10.24 23:58:49 38.8568 26.8672 12.7 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.10.24 21:24:47 36.1988 29.0935 16.6 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.10.24 21:19:50 41.1428 32.1552 5.4 -.- 2.2 -.- KALE-YENICE (KARABUK) İlksel