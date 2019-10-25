Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Meteoroloji yaptığı duyuruda hafta sonuna ilişkin beklenen hava durumunu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. Hafta sonu planı olan vatandaşlar cumartesi ve pazar günü hava sıcaklık değerlerini ve yaşadıkları bölgede yağış olup olmayacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji tarafından uyarı yapılan o iller...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.