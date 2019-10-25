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  • 25.10.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 20:27

'den o iller için uyarı yapıldı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 26-

Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir şekilde düşüş yaşanıyor. Cumartesi ve pazar günü dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşların şu sıralar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 26-...

Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Meteoroloji yaptığı duyuruda hafta sonuna ilişkin beklenen hava durumunu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. Hafta sonu planı olan vatandaşlar cumartesi ve pazar günü hava sıcaklık değerlerini ve yaşadıkları bölgede yağış olup olmayacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji tarafından uyarı yapılan o iller...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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