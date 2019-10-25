İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 23 Ekim itirabiyle yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
İstanbul için korkutan uyarı! Sadece 176 günlük stok kaldı
Eylül ayında yağışların beklenen seviyenin altında kalmasının ardından İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek önümüzdeki dönemde İstanbul'da su sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
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