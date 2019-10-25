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  • 25.10.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:40

'de 96 yakalandı

'nin ilçesinden yasadışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen 96 , tarafından yakalandı.

Yunanistan'a kaçacaklardı! Hepsi orada yakalandı
'de yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçesi Sivrice Burnu ve Hıyarlık mevkiinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 96 yakalandı.



Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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