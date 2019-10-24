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  • 25.10.2019 01:33
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 01:34

Korkunç ! Aydınlatma direği ok gibi saplandı

Adapazarı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin metal yığını haline döndüğü da 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Ok gibi saplandı

, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi.

yönetimindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı.

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