Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi.

Esra Gülaçtı yönetimindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı.