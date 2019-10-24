Cuma mesajları... Hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olan cuma günü için camiler hazırlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları hız kesmeden devam ediyor. Sizler için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza en yeni cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte hadisli, ayetli, dualı, resimli ve en yeni 2019 cuma mesajları...

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)