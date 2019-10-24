Bir kadın cinayeti daha

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde buldu. Polis, Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen katil zanlısı Ayhan D.'yi yakaladı. Ayhan D., dakikalarca sorulan sorulara cevap veremedi.
- Yaşam
- 24.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.