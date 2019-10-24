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Bir kadın cinayeti daha

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde buldu. Polis, Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen katil zanlısı Ayhan D.'yi yakaladı. Ayhan D., dakikalarca sorulan sorulara cevap veremedi.

Bir kadın cinayeti daha
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde buldu. Polis, Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen katil zanlısı Ayhan D.'yi yakaladı. Ayhan D., dakikalarca sorulan sorulara cevap veremedi.

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