Bir kadın cinayeti daha Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde buldu. Polis, Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen katil zanlısı Ayhan D.'yi yakaladı. Ayhan D., dakikalarca sorulan sorulara cevap veremedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde buldu. Polis, Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen katil zanlısı Ayhan D.'yi yakaladı. Ayhan D., dakikalarca sorulan sorulara cevap veremedi. TÜM MANŞETLER