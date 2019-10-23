Nafakada ödeme gücüne bakılır

İştirak nafakasının ödenme durumu nedir?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, evlilik bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/ çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretidir. TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirilir. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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