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  • 23.10.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:18

'de tarihi eser kaçakçılarına

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen da Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait toplam 496 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen da 496 tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu A.Ö'nün elinde satmak için tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 450 sikke, 10 bronz ok ucu, 3 bronz yüzük, 7 sapan taşı, 8 pişmiş toprak insan tasvirli figür, 12 ağırlık, 5 metal obje ve 1 pişmiş toprak sunum kabı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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