Urla'da 2017 yılında meydana gelen olayda, Tuğçe Aras A., kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra A.A., Tuğçe'ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Yaşadıklarına dayanamayan Tuğçe Aras A., da A.A.'ya, Urla'da kamp yaptıkları sırada ayrılmak istediğini söyledi. Sinirlenen A.A. aracından aldığı av tüfeğiyle genç kadına ateş etti. Çadırda bulunan Tuğçe Aras A.'nın yüzü parçalandı. Genç kadını, dağlık alandaki olaydan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne götüren iş insanı, yaşananların kaza olduğunu söyleyip, hastaneden ayrıldı.Geçirdiği 15 ameliyat ile yaşam mücadelesini kazanan Tuğçe Aras A., sağ gözünü kaybetti. Protez göz takılan ve bacağından alınan doku, gözünün bulunduğu bölgeye nakledilen Tuğçe Aras A., burnu parçalandığı için koku alma duyusunu da kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan A.A. ise ifadesinde silahın kazara ateş aldığını ileri sürdü. Tutuklanan A.A., yapılan itiraz ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu süreçte iddiaya göre Tuğçe Aras A., kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile evlenmek zorunda kaldı. Evlilik sırasında da şiddet gördüğünü öne süren Tuğçe Aras A., boşanma davası açtı.