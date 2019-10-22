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  • 22.10.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 23:19

Bu nasıl insanlık? Tandırda yanmış köpek yavrusu bulundu

’te tandırda bulunan ölüsü görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet vatandaşların tepkisini çekti. Yaşanan vahşet, mahallelinin tepkisine neden oldu.

Bu nasıl insanlık? Tandırda yanmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Alan Mahallesi 1648. Sokak'ta meydana geldi. Okul çıkışı mahallede kötü kokuların geldiğini hisseden çocuklar, kokunun yoğun geldiği tandırı kontrol edip yavru köpeği yanmış halde gördü.

Yaşanan vahşet, mahallelinin tepkisine neden oldu. Mahalleden kötü koku geldiği için etrafı araştırdıklarını ve kokunun tandırdan geldiğini belirlediklerini kaydeden Seyithan Cengiz adlı vatandaş, tandırın içine baktıklarında yanmış köpek yavrusunu gördüklerini dile getirdi. Cengiz, "Biz okuldan geldik, eve gidecektik pis kokular geliyordu. Tandıra baktık ölmüş köpek vardı, üzüldük. Böyle vicdansızlık yok" dedi.

adıl öğrenci ise, "Okuldan gelirken 7 tane köpek gördük. Kim olduğunu bilmediğimiz kişi, yavru köpeği alıp tandırın içine atmış çok şiddetli bir yangınla beraber köpek yanmış. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu.

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