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  • 22.10.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:37

28 Ekim resmi tatil olacak mı? ? 28 Ekim'de okullar tatil mi?

2019 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle milyonlarca öğrenci Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi tatil olacak mı? 28 Ekim'de okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde 28 Ekim tatil olacak mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim'de okullar tatil mi? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.

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