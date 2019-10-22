Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde 28 Ekim tatil olacak mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim'de okullar tatil mi? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.