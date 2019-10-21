Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve başta ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki rugby takımlarından rağbet gören Delice tuzu; ABD, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Tuzlada üretilen yıllık 3 bin ton tuzun bin tonu distribütör firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Buradaki bir tuz şirketinin kurulu başkanı olan Oktay Gözüyukarı, "Tuz, sporcuların kramp ve eklem ağrıları gibi sorunlarının çözümünde kullanılıyor" dedi.
FABRİKA GİBİ OKUL
Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okuldaki laboratuvarda 6 çeşit temizlik maddesi üreterek, kamu kurumlarına satıyor. Okulu adeta fabrikaya dönüştüren liseli kimyagerler, yılda 120 ton temizlik maddesi üretiyor. Kimya Teknolojileri Alan Şefi İhsan Erarslan, "Günlük 2 ton kapasitemiz var. Öğrenciler ton başına 250 lira ücret alıyor. Mezunlar hemen iş buluyor" dedi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TAZMİNAT YOK
Şoför olarak çalıştığı şirketin aracını alkollü şekilde kullanan genç, tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat almalı' dediği alkollü sürücüye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şoförü kusurlu buldu. Kararda, "Davacının sabah saatlerinde trafik kazasına karıştığı, 0.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan davacının işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene haklı fesih imkanı verir" denildi.
Tuzlada üretilen yıllık 3 bin ton tuzun bin tonu distribütör firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Buradaki bir tuz şirketinin kurulu başkanı olan Oktay Gözüyukarı, "Tuz, sporcuların kramp ve eklem ağrıları gibi sorunlarının çözümünde kullanılıyor" dedi.
FABRİKA GİBİ OKUL
Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okuldaki laboratuvarda 6 çeşit temizlik maddesi üreterek, kamu kurumlarına satıyor. Okulu adeta fabrikaya dönüştüren liseli kimyagerler, yılda 120 ton temizlik maddesi üretiyor. Kimya Teknolojileri Alan Şefi İhsan Erarslan, "Günlük 2 ton kapasitemiz var. Öğrenciler ton başına 250 lira ücret alıyor. Mezunlar hemen iş buluyor" dedi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TAZMİNAT YOK
Şoför olarak çalıştığı şirketin aracını alkollü şekilde kullanan genç, tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat almalı' dediği alkollü sürücüye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şoförü kusurlu buldu. Kararda, "Davacının sabah saatlerinde trafik kazasına karıştığı, 0.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan davacının işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene haklı fesih imkanı verir" denildi.
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