Bugünkü
Takvim

'in de tükettiği "Delice tuzu" birçok ülkeden ilgi görüyor

'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle rağbet gören tuz, dünyaca ünlü futbol kulübü ile Avustralya ve 'daki rugby takımlarının yanı sıra birçok ülkeye gönderiliyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Ekim 2019 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Arsenal’e Delice tuzu
Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve başta ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki rugby takımlarından rağbet gören Delice tuzu; ABD, , Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.



Tuzlada üretilen yıllık 3 bin ton tuzun bin tonu distribütör firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Buradaki bir tuz şirketinin kurulu başkanı olan Oktay Gözüyukarı, "Tuz, sporcuların kramp ve eklem ağrıları gibi sorunlarının çözümünde kullanılıyor" dedi.



FABRİKA GİBİ OKUL
Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okuldaki laboratuvarda 6 çeşit temizlik maddesi üreterek, kamu kurumlarına satıyor. Okulu adeta fabrikaya dönüştüren liseli kimyagerler, yılda 120 ton temizlik maddesi üretiyor. Kimya Teknolojileri Alan Şefi İhsan Erarslan, "Günlük 2 ton kapasitemiz var. Öğrenciler ton başına 250 lira ücret alıyor. Mezunlar hemen iş buluyor" dedi.




ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TAZMİNAT YOK
Şoför olarak çalıştığı şirketin aracını alkollü şekilde kullanan genç, tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat almalı' dediği alkollü sürücüye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şoförü kusurlu buldu. Kararda, "Davacının sabah saatlerinde trafik kazasına karıştığı, 0.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan davacının işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene haklı fesih imkanı verir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriArsenal'in de tükettiği "Delice tuzu" birçok ülkeden ilgi görüyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri