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  • 21.10.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 00:20

Muğla'da 12 düzensiz yakalandı

Muğla'nın ilçesi açıklarında 12 düzensiz yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edilecek.

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