250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı

Mersin Anamur'da liseli Serra Elmas, tek başına kampanya açtı. 2 yıl boyunca ilçedeki esnafı tek tek dolaştı. Mavi kapak topladı.
Biriktirdiği 250 bin plastik kapağı sattı. Okuldaki engelli arkadaşı Murat Demir'e tekerlekli sandalye kazandırdı. Herkesten aferin aldı.
Biriktirdiği 250 bin plastik kapağı sattı. Okuldaki engelli arkadaşı Murat Demir'e tekerlekli sandalye kazandırdı. Herkesten aferin aldı.
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