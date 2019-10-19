Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı: İntikam yeni başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan 'intikam yeni başladı' notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.