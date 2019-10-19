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  • 19.10.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 11:07

Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı: İntikam yeni başladı

'da bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilirken, otomobile yakın kaldırım üzerine yazılan 'intikam yeni başladı' notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan 'intikam yeni başladı' notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.

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