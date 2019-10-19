Magnum Maserati çekilişi tamamlandı. Magnum'un14 Ekim'de gerçekleştirdiği çekilişin sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, Maserati kazananların isimlerinin 19 Ekim'de Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayınlanacağı bildirilmişti. Merakla beklenen sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Magnum çekiliş sonuçlarına göre iki kişi Maserati Ghibli 2018 model otomobil kazandı. Kazananların, şifreli çubuklarını saklamaları gerekiyor. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları kim kazandı? İşte 19 Ekim Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazananların isimleri...
MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Kazananlar Magnum'un resmi internet adresinde ve Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyuruldu.
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