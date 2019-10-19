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  • 19.10.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 08:20

Magnum çekiliş sonucu kim kazandı? 19 Ekim açıklandı!

açıklandı. Toplam iki kişiye verilecek Maserati Ghibli 2018 model otomobilin kime çıktığı merak ediliyor. Sonuçlar, Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum'un resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Peki, ? İşte 19 Ekim Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazananların isimleri...

Magnum Maserati çekilişi kim kazandı?

Magnum Maserati çekilişi tamamlandı. Magnum'un14 Ekim'de gerçekleştirdiği çekilişin sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, Maserati kazananların isimlerinin 19 Ekim'de Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayınlanacağı bildirilmişti. Merakla beklenen sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Magnum çekiliş sonuçlarına göre iki kişi Maserati Ghibli 2018 model otomobil kazandı. Kazananların, şifreli çubuklarını saklamaları gerekiyor. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları kim kazandı? İşte 19 Ekim Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazananların isimleri...

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Magnum Maserati çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Kazananlar Magnum'un resmi internet adresinde ve Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyuruldu.

Kazananların isimleri için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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