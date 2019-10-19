İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE BOĞAZI, SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.