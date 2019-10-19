Gizli mesajları okuyan cezalandırılır

Arkadaşım telefonumu alıp mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün mü?

Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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