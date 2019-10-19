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Anestezi uzmanı 'ın annesi konuştu: Ayda 1-2 kez...

'da yaşayan anestezi uzmanı , sevgilisi Uzman Dr. 'ın (46) evinde hayatını kaybetti. Dr. Tarhan, hapse gönderildi. Karaman'ın kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. 9 Aralık'taki duruşma öncesi aileden ikinci hamle geldi.

Ana damar

Ankara'da yaşayan anestezi uzmanı , sevgilisi Uzman Dr. 'ın (46) evinde hayatını kaybetti. Dr. Tarhan, hapse gönderildi. Karaman'ın kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

9 Aralık'taki duruşma öncesi aileden ikinci hamle geldi. Aile, doktorun uyuşturucu ticaretinden de yargılanmasını istedi.

Acılı anne Feride Karaman şunları söyledi: Ayda bir-iki defa kızımın kolunda damar yolu takılı olduğunu görmüştüm. Kendisine sorduğumda Özgür hocanın vitamin verdiğini söylemişti. Bu doktor uyuşturucu bağımlısıdır.

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