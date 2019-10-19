Ankara'da yaşayan anestezi uzmanı Ayşe Karaman, sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde hayatını kaybetti. Dr. Tarhan, hapse gönderildi. Karaman'ın kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

9 Aralık'taki duruşma öncesi aileden ikinci hamle geldi. Aile, doktorun uyuşturucu ticaretinden de yargılanmasını istedi.

Acılı anne Feride Karaman şunları söyledi: Ayda bir-iki defa kızımın kolunda damar yolu takılı olduğunu görmüştüm. Kendisine sorduğumda Özgür hocanın vitamin verdiğini söylemişti. Bu doktor uyuşturucu bağımlısıdır.