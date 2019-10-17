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  • 18.10.2019 03:14
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 04:00

Son dakika: 'nde korku dolu anlar! Eli silahlı bir şahıs...

İstanbul'da 'nden na giden bir kişi otomobilini yolun ortasına bırakarak elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Polis tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim olduktan sonra köprü ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!

İstanbul'da 'nden na giden bir kişi köprü üzerinde aracını yolun ortasına bırakarak elindeki silahla trafiği durdurdu.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giderken, kullandığı 68 KP 763 plakalı otomobili yolun ortasında durdurarak araçtan indi.

Söz konusu kişi elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

TESLİM OLDU
Olay nedeniyle köprünün her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polisler tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu.

Köprü trafiğe açılırken, alkollü olduğu öğrenilen kişi emniyete götürüldü.

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