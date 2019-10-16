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  • 16.10.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:19

Son dakika: Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 13 kişi yaralandı. , hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayakta tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiklerini bildirdi.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

istikametinden Sinop'a doğru gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ulvi Kayacan yönetimindeki 57 S 0111 plakalı minibüsü ile Yılmaz Balcı'nın kullandığı 57 KF 226 plaka otomobil, Sanayi Köprüsü Kavşağı'nda çarpıştı.

, sürücüler Kayacan ve Balcı ile öğrenciler Dmitriy Bütenin, Kardelen Cemre Uğur, Beyza Huriye Tek, Yaren Koca, Ceren Sıla Baş, Umutcan Ay, Baha Bozboğa, İzgi Uzuntepe, Bartun Şahin Kaya, servis sürücünün oğlu Erim Tuğrul Kayacan ve diğer araçta bulunan Sevgi Balcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayakta tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiklerini bildirdi.



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