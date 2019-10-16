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  • 16.10.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:32

Son dakika: İzmir'de dehşet! Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi () Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bölümü'nde görevli . , bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Hastanesi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz sı nedeniyle geldiği hastanede, . tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı.

Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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